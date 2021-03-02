Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вікіпедія посилює боротьбу з фейками

Американська неприбуткова організація Wikimedia Foundation, яка контролює Інтернет-енциклопедію Вікіпедія, представила перший «Універсальний кодекс поведінки» для боротьби з дезінформацією та харасментом.
Вікіпедія посилює боротьбу з фейками Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Кодекс забороняє користувачам Вікіпедії додавати до статей неправдиву або упереджену інформацію, а також переслідувати інших користувачів на платформі та поза нею.

Також заборонено використання нецензурної лексики, мови ненависті та погроз насильством.

Крім того, правила мають на меті зупинити зловживання владою, привілеями чи впливом.

"Універсальний кодекс поведінки стане важливим кроком під час розвитку нашої місії щодо створення приємного, безпечного та всеохоплюючого середовища для наших дописувачів, а також більш відкритого та потужного руху за вільні знання", - заявив голова правління Wikimedia Foundation Маріа Сефідарі.

Читайте також: "Вікіпедія" забороняє редакторам-новачкам змінювати статтю про вибори у США, щоб запобігти дезінформації

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2021 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.