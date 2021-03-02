Вікіпедія посилює боротьбу з фейками
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.
Кодекс забороняє користувачам Вікіпедії додавати до статей неправдиву або упереджену інформацію, а також переслідувати інших користувачів на платформі та поза нею.
Також заборонено використання нецензурної лексики, мови ненависті та погроз насильством.
Крім того, правила мають на меті зупинити зловживання владою, привілеями чи впливом.
"Універсальний кодекс поведінки стане важливим кроком під час розвитку нашої місії щодо створення приємного, безпечного та всеохоплюючого середовища для наших дописувачів, а також більш відкритого та потужного руху за вільні знання", - заявив голова правління Wikimedia Foundation Маріа Сефідарі.
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