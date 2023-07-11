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ПОЛІТИКА

"Вікно можливостей" для військового просування України зачиниться до кінця року – президент Чехії

11 липня 2023, 16:44
Джерело: chas.news
Петр Павел вважає, що будь-які досягнення на полі бою до кінця цього року стануть основою для майбутніх переговорів між Україною та росією.

Вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року". Це стане відправною точкою для переговорів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє The New York Times.

За його словами, майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішнього рівня підтримки України.

Наступного року "ми також побачимо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї", - сказав він.

"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", - заявив Павел, котрий до приходу в політику був високопоставленим генералом НАТО.

Його зауваження контрастують із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України продовжуватиметься на тому ж рівні в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16.

ЧехіяПАВЕЛвійна в Україні

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