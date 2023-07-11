"Вікно можливостей" для військового просування України зачиниться до кінця року – президент Чехії
Вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року". Це стане відправною точкою для переговорів.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел на саміті НАТО у Вільнюсі, повідомляє The New York Times.
За його словами, майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішнього рівня підтримки України.
Наступного року "ми також побачимо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї", - сказав він.
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", - заявив Павел, котрий до приходу в політику був високопоставленим генералом НАТО.
Його зауваження контрастують із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України продовжуватиметься на тому ж рівні в найближчому майбутньому.
Нагадаємо, Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16.