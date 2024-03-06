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Віктор Медведчук вимагає повернути йому українське громадянство й депутатський мандат

06 березня 2024, 17:31
Віктор Медведчук вимагає повернути йому українське громадянство й депутатський мандат
Фото: ТАСС
У січні 2023 року Медведчук втратив громадянство України за указом президента.

Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп Віктор Медведчук намагається відновити українське громадянство і депутатський статус через суд.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні hromadske.

20 лютого 2023 року Медведчук звернувся до Верховного Суду України із позовом, в якому вимагає повернути йому та іншим його соратникам громадянство України. Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був "незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України".

Верховний Суд прийняв цю заяву до розгляду, і засідання у цій справі тривають до сьогодні. hromadske зауважує, що адвокати Медведчука кілька разів відмовлялися надати свої коментарі щодо вимог свого клієнта, посилаючись на зайнятість. 

Опубліковані в судовому реєстрі ухвали Верховного Суду, які стосуються цієї справи, свідчать, що спершу відповідачем був президент України Володимир Зеленський, а згодом третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу. Саме на підставі їхньої інформації був виданий указ президента про позбавлення Медведчука українського громадянства. 

У січні цього року СБУ подала клопотання про закриття справи, називаючи позов штучним. Джерела hromadske кажуть, що Медведчук, ймовірно, має російське громадянство, що й стало підставою для позбавлення його громадянства України. Крім того, росія фактично визнала його військовополеним, коли погодилася обміняти на полонених бійців ЗСУ.

Однак Верховний Суд відхилив клопотання СБУ про закриття справи і витребував копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком. Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко пояснив, що суд хоче дізнатися, на яких підставах припинили громадянство Медведчука. 

За словами юриста, якщо СБУ та президент не зможуть надати доказів наявності у Медведчука російського паспорта, тоді суд "може і навіть повинен" скасувати указ Зеленського про припинення українського громадянства Медведчука.

Нагадаємо, що у травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат України Віктор Медведчук отримав від СБУ підозру у державній зраді та розкраданні національних ресурсів в окупованому Криму. Тоді ж суд відправив його під домашній арешт. У перші дні повномасштабного вторгнення росії Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту і певний час переховувався, намагаючись втекти з підконтрольної Україні території. Зрештою у квітні він знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО. 21 вересня 2022 року в рамках обміну полоненими Медведчука видали росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців. В січні 2023 року Володимир Зеленський указом президента позбавив Медведчука українського громадянства, після чого Рада позбавила його депутатського мандата.

громадянствоМедведчуквійна в Україніросія окупанти

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