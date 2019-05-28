Віктору Павліку запропонували йти у Раду

Наразі співак не прийняв пропозицію, але припускає, що балотуватиметься в парламент.

"Я не сказав "проти" і "за" не сказав", – зазначив артист, йдеться у "Громадське".

Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Коли він відбудеться наразі невідомо.

Віктор Павлік наголосив, що інформація про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена.

Партія "Стабільність" Журавльова була створена у 2016-му році. Екс-кандидат у президенти також є головою "Федерації футболу міста Маріуполя", у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.

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