CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаразі співак не прийняв пропозицію, але припускає, що балотуватиметься в парламент.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Віктору Павліку запропонували йти у Раду
Музикант Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією "Стабільність" екс-кандидата в президенти Василя Журавльова
Фото: facebook/vpavlik100
"Я не сказав "проти" і "за" не сказав", – зазначив артист, йдеться у "Громадське".
Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Коли він відбудеться наразі невідомо.
Віктор Павлік наголосив, що інформація про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена.
Партія "Стабільність" Журавльова була створена у 2016-му році. Екс-кандидат у президенти також є головою "Федерації футболу міста Маріуполя", у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.
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28 05 2019 20:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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