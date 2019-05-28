Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Віктору Павліку запропонували йти у Раду

Музикант Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією "Стабільність" екс-кандидата в президенти Василя Журавльова
Наразі співак не прийняв пропозицію, але припускає, що балотуватиметься в парламент.
Віктору Павліку запропонували йти у Раду Фото: facebook/vpavlik100

"Я не сказав "проти" і "за" не сказав", – зазначив артист, йдеться у "Громадське".

Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Коли він відбудеться наразі невідомо.

Віктор Павлік наголосив, що інформація про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена.

Партія "Стабільність" Журавльова була створена у 2016-му році. Екс-кандидат у президенти також є головою "Федерації футболу міста Маріуполя", у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.

Читайте також: Партія "Голос" затвердить 7 червня персональний склад виборчого списку

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2019 20:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.