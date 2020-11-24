Вільна торгівля з Ізраїлем розпочнеться з наступного року

Ізраїль скасує близько 80% ввізних мит для українських промислових товарів

Угода про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем вступить у дію з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Президента Володимира Зеленського.

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - прокоментував подію Зеленський.

За угодою про зону вільної торгівлі Ізраїль скасує близько 80% ввізних мит для українських промислових товарів та понад 9% - для агросектора.

Зі свого боку Україна для ізраїльських товарів скасує близько 70% мит для промисловості та понад 6% для агросектора.

Україна та Ізраїль підписали угоду про вільну торгівлю у січні 2019 року.

11 липня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

7 серпня Зеленський підписав проект закону №0223 про ратифікацію угоди про ЗВТ.

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