Вільна торгівля з Ізраїлем розпочнеться з наступного року
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Президента Володимира Зеленського.
"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", - прокоментував подію Зеленський.
За угодою про зону вільної торгівлі Ізраїль скасує близько 80% ввізних мит для українських промислових товарів та понад 9% - для агросектора.
Зі свого боку Україна для ізраїльських товарів скасує близько 70% мит для промисловості та понад 6% для агросектора.
Україна та Ізраїль підписали угоду про вільну торгівлю у січні 2019 року.
11 липня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.
7 серпня Зеленський підписав проект закону №0223 про ратифікацію угоди про ЗВТ.
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