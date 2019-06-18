Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вільяма Тейлора призначили тимчасовим повіреним США в Україні

Колишній посол знову очолив представництво Сполучених Штатів
Сполучені Штати Америки поміняли тимчасового повіреного в Україні.
Вільяма Тейлора призначили тимчасовим повіреним США в Україні Фото: Апостроф

Цю посаду останні півмісяця займала Крістіна Квін. Тепер її змінив Вільям Тейлор, який був послом США в Україні в 2006-2009 роках, інформує прес-служба посольства США.

Перед цим призначенням Тейлор займав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США в розвитку міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими чиновниками і політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", - сказав Тейлор.

Він запевнив, що США залишаються глибоко відданими успіху України і підтримують її суверенітет і територіальну цілісність.

Крістіна Квін повернеться на попередню посаду, яку вона займала до призначення в Київ.

Нагадаємо, що з 20 травня 2019 роки після відставки Марі Йованович в Україні немає посла США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2019 10:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.