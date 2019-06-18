Вільяма Тейлора призначили тимчасовим повіреним США в Україні
Цю посаду останні півмісяця займала Крістіна Квін. Тепер її змінив Вільям Тейлор, який був послом США в Україні в 2006-2009 роках, інформує прес-служба посольства США.
Перед цим призначенням Тейлор займав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.
"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США в розвитку міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими чиновниками і політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", - сказав Тейлор.
Він запевнив, що США залишаються глибоко відданими успіху України і підтримують її суверенітет і територіальну цілісність.
Крістіна Квін повернеться на попередню посаду, яку вона займала до призначення в Київ.
Нагадаємо, що з 20 травня 2019 роки після відставки Марі Йованович в Україні немає посла США.
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