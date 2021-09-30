Virgin Galactic дозволили поновити космічні польоти

Virgin Galactic домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити космічні польоти компанії Virgin Galactic після завершення розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.

Після перевірки FAA і Virgin Galactic домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

Як повідомлялося, раніше журнал New Yorker поінформував, що апарат SpaceShipTwo, або Unity, якийсь час летів за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору. Компанія Бренсона оскаржує опис подій, наведених New Yorker.

Компанія заявила, що її пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті та зробили необхідні дії, щоб зробити безпечний підйом в космос і повернутися на Землю. Представник компанії сказав BBC, що "хоча кінцева траєкторія польоту відхилялася від нашого початкового плану, це була контрольована і навмисна траєкторія польоту, яка дозволила Unity успішно досягти космосу і щасливо приземлитися на нашому космодромі в Нью-Мексико".

Після цього Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило місії компанії Virgin Galactic та почало розслідування.