Вірменія більше не може покладатися на росію у військово-оборонних потребах – Пашинян
Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її, тому Єреван повинен подумати про налагодження тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми повинні зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян, коли його запитали про реформування збройних сил Вірменії.
За його словами, раніше все було простіше і не виникало труднощів у створенні концепції.
"Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з російською федерацією. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", - додав він.
Вірменія тривалий час покладалася на росію як на великого союзника, хоча Пашинян розлютив кремль, поставивши під сумнів основи партнерства.
Минулого року Пашинян натякав, що думає про вихід з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, коментуючи подальше членство Вірменії в ОДКБ, він заявив, що Єреван буде керуватися національними інтересами.
Нагадаємо, Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.