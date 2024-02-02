Вірменія більше не може покладатися на росію у військово-оборонних потребах – Пашинян

рф тривалий час була ключовим союзником Вірменії.

Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її, тому Єреван повинен подумати про налагодження тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією, заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян, коли його запитали про реформування збройних сил Вірменії.

За його словами, раніше все було простіше і не виникало труднощів у створенні концепції.

"Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з російською федерацією. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", - додав він.

Вірменія тривалий час покладалася на росію як на великого союзника, хоча Пашинян розлютив кремль, поставивши під сумнів основи партнерства.

Минулого року Пашинян натякав, що думає про вихід з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, коментуючи подальше членство Вірменії в ОДКБ, він заявив, що Єреван буде керуватися національними інтересами.

Нагадаємо, Вірменія офіційно стала учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.