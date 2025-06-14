Вірменія і Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця цього року

Після чого можуть бути розпущені переговорні структури.

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, Єреван прагне завершити процес підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року і розпустити переговорні структури, створені у форматі Мінської групи ОБСЄ.

Про це він заявив у межах форуму GLOBSEC 2025 у Празі, передає Armenpress.

"Азербайджан порушує питання про розпуск структур Мінської групи ОБСЄ, і загалом це прийнятний для нас порядок денний. Але є дуже важливий нюанс: ми маємо бути впевнені, що унеможливлено ситуацію, коли сторінку конфлікту закривають на території Азербайджану, але вона перетворюється на нові претензії на територію Вірменії", - сказав Пашинян.

За його словами, деякі азербайджанські кола називають приблизно 60% суверенної території Вірменії "Західним Азербайджаном" і є територіальною претензією до Вірменії.

"Наш підхід полягає в тому, щоб підписати мирну угоду й водночас розпустити ці механізми. Я думаю, що ми повинні спробувати реалізувати все це щонайменше до кінця цього року", - зазначив Пашинян.

Він додав, що Вірменія готова швидко продовжити наради з Азербайджаном щодо підписання та ратифікації угоди.

Наразі Азербайджанська сторона не прокоментувала заяву.