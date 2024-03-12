Вірменія може вийти з ОДКБ – Пашинян

Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія залишить ОДКБ, якщо не буде дано відповідь на питання про зону відповідальності Організації в республіці.

Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ.

"Питання залишається - де, на думку наших колег з ОДКБ, розташована суверенна територія Вірменії і де її зона відповідальності у Вірменії. Сьогодні це питання продовжує залишатися на столі. Якщо ОДКБ відповість на це запитання, і воно відповідатиме нашим уявленням, це означає, що між Вірменією та ОДКБ усі питання вирішено з наслідками, що випливають з цього", - сказав Пашинян.

Він додав, що якщо ні - Вірменія вийде з ОДКБ".

"Коли - не можу сказати", - додав прем’єр.

Політик заявив, що не слід плутати політичне рішення і позицію Вірменії про замороження участі республіки в організації.

"Так, в ОДКБ ми фактично заморозили нашу участь. У нас немає постпреда, не беремо участі в засіданнях... Ми просимо, очікуємо, вимагаємо, щоб ОДКБ, наші шановні колеги відповіли на запитання - де зона її відповідальності у Вірменії", - додав прем'єр.

Пашинян вважа, що Вірменія не створювала проблем для ОДКБ, усі проблеми виникли з тієї точки, коли ми порушили питання про зону відповідальності ОДКБ у Вірменії й не отримали відповіді. Він нагад про ескалацію на вірменсько-азербайджанському кордоні у травні 2021 року. Тоді Вірменія відчула, що узгоджених кроків, дій з управління кризами в ОДКБ немає, додав прем’єр&

"Ми й тоді публічно не порушували цих проблем, обговорювали в робочому порядку, але потім відбулися події листопада 2021 року, вересня 2022 року", - підсумував прем'єр Вірменії.

За словами Пашиняна, коли з ОДКБ надійшла пропозиція відправити спостерігачів, також виникло запитання.

"Миротворці, спостерігачі - це ж представники нейтральної сторони, а ОДКБ - це наша організація. Так що, запитання залишаються", - резюмував Пашинян.

В кінці минулого року стало відомо, що Вірменія не братиме участь у засіданні ОДКБ в москві.

ОДКБ - це організація договору про колективну безпеку, до якої входять росія, білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.