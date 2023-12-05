Вірменії не братиме участі в наступному засіданні Парламентської асамблеї керованої росією Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє NEWS.am.

"Голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян не братиме участі у виїзному засіданні Ради парламентської асамблеї ОДКБ та її 16-му пленарному засіданні, що проходитимуть 19 грудня в москві", - заявила прессекретарка голови Національних зборів Вірменії Цовінару Хачатрян.

Делегація парламенту Вірменії також відмовилася від участі в заходах по лінії парламентів країн-учасниць ОДКБ і не поїде до москви.

Прессекретарка додала, що Симонян вже повідомив про своє рішення в офіційному листі на адресу голови Держдуми Федеральних зборів росії Вячєслава Володіна.

Про намір відмовитися від поїздки на засідання ОДКБ Симонян вперше оголосив наприкінці листопада.

Тоді він назвав свою участь недоречною у нинішній ситуації і заявив, що організація не виконує зобов'язання перед Вірменією.

Проте наразі Вірменія не виходить з ОДКБ.