Вірменія не виходить з ОДКБ – Пашинян

Вірменія шукає інших партнерів в сфері безпеки, але країна поки що не ухвалила рішення вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє NewsArmenia.

"ОДКБ, незважаючи на свої юридичні обов'язки, не відреагувала належним чином на виклики безпеки Вірменії. При всій повазі до наших колег ми лише фіксуємо, що для нашої громадськості також незрозуміло, навіщо ми щоразу вирушаємо, повторюємо те саме, не отримуємо відповіді і повертаємося. Де-юре ОДКБ відмовляється зафіксувати зону своєї відповідальності у Вірменії. Це може означати, що ми в цих умовах, зберігаючи мовчання, можемо розділити світогляд, який може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету Вірменії", - заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він додав, що про зміни стратегічної політики не збираємося заявляти доти, доки не оголосили або не ухвалили рішення залишити ОДКБ.

На початку місяця Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту.