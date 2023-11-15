Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вірменія не виходить з ОДКБ – Пашинян

15 листопада 2023, 19:01
Вірменія не виходить з ОДКБ – Пашинян
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Вірменія шукає інших партнерів в сфері безпеки, але країна поки що не ухвалила рішення вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє NewsArmenia.

"ОДКБ, незважаючи на свої юридичні обов'язки, не відреагувала належним чином на виклики безпеки Вірменії. При всій повазі до наших колег ми лише фіксуємо, що для нашої громадськості також незрозуміло, навіщо ми щоразу вирушаємо, повторюємо те саме, не отримуємо відповіді і повертаємося. Де-юре ОДКБ відмовляється зафіксувати зону своєї відповідальності у Вірменії. Це може означати, що ми в цих умовах, зберігаючи мовчання, можемо розділити світогляд, який може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету Вірменії", - заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. 

Він додав, що про зміни стратегічної політики не збираємося заявляти доти, доки не оголосили або не ухвалили рішення залишити ОДКБ.

На початку місяця Вірменія ініціювала угоду з росією для обходу Римського статуту.

 

ВірменіяодкбПашинян

Останні матеріали

Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Політика
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 08:24
Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється