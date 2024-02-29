Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вірменія може взяти курс на вступ до Євросоюзу

29 лютого 2024, 18:07
Вірменія може взяти курс на вступ до Євросоюзу
Фото: AFP
Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до Європейського Союзу і отримання статусу кандидата.

Про це інформує Радіо Азатутюн.

На запитання про те, чи готова Вірменія поглиблювати відносини з Євросоюзом і чи може поставити за мету статус кандидата на вступ, Симонян сказав, що про таку можливість варто подумати. 

Його прямої цитати не навели, але росі ЗМІ подають відповідь як "однозначно готові". 

"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", - сказав Ален Симонян. 

Також Симонян запевнив, що потенційне членство Вірменії в НАТО у владі країни не обговорюють. 

Ми також писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ми не союзники росії у війні проти України.

 

ВірменіяКУРСЄвросоюз

Останні матеріали

Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Макрон обіцяє зробити
Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 03:24
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється