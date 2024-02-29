Вірменія може взяти курс на вступ до Євросоюзу

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до Європейського Союзу і отримання статусу кандидата.

Про це інформує Радіо Азатутюн.

На запитання про те, чи готова Вірменія поглиблювати відносини з Євросоюзом і чи може поставити за мету статус кандидата на вступ, Симонян сказав, що про таку можливість варто подумати.

Його прямої цитати не навели, але росі ЗМІ подають відповідь як "однозначно готові".

"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", - сказав Ален Симонян.

Також Симонян запевнив, що потенційне членство Вірменії в НАТО у владі країни не обговорюють.

Ми також писали, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ми не союзники росії у війні проти України.