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Вірменія передала ноту МЗС рф через втручання у внутрішні справи

04 липня 2025, 21:59
Вірменія передала ноту МЗС рф через втручання у внутрішні справи
Фото: з відкритих джерел
росія в засобах масової інформації веде пропаганду.

Міністерство закордонних справ Вірменії передало послу рф ноту у звʼязку з заявами російських посадовців у бік вірменської влади, які Єреван розцінив як втручання у внутрішні справи.

Про це повідомляє агенція Арменпресс.

Речниця вірменського МЗС Ані Бадалян заявила, що "відверто недружня, часом ворожа пропаганда на російських державних телеканалах проти уряду Вірменії" викликала обурення вірменської сторони.

Вона додала, що росії через посла вручили ноту, де висловлено "рішучий протест проти відверто недружньої, часто ворожої пропаганди проти уряду Республіки Вірменія в засобах масової інформації рф, яка активно підігрівається заявами деяких посадових осіб".

Вірменське відомство розкритикувало російських посадовців після арешту людей за підозрою у плануванні державного перевороту.

"Створюється враження, що подібна інформаційна політика проводиться цілеспрямовано з метою підриву демократії, законності та конституційного ладу в Республіці Вірменія", – додали там, 

Також ми писали, що Вірменія може відключити російське ТБ.

 

РосіяВірменія

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