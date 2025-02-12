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Парламент Вірменії у першому читанні ухвалив закон про вступ до ЄС

12 лютого 2025, 14:54
Парламент Вірменії у першому читанні ухвалив закон про вступ до ЄС
Фото: з відкритих джерел
На початку січня Єреван ухвалив закон про початок процесу вступу країни до блоку.

В середу, 12 лютого, Національні збори Вірменії ухвалили в першому читанні законопроєкт, де оголошено про початок процесу вступу країни до Євросоюзу.

Про це інформує агентство Armenpress.

Напередодні розпочались обговорення документа Національними зборами.
Загалом проєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу" схвалили 63 депутати, а проти - 7.

Проєкт презентувала громадянська ініціатива Evrovote, яка зібрала 60 тисяч підписів для внесення законодавчої ініціативи в Національні збори.

На початку року законопроєкт обговорили та ухвалили на засіданні уряду Вірменії, а після - направили на розгляд парламенту.

"Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу", - йдеться в остаточній версії законопроєкту. 

Нагадаємо, що 9 сіячня, Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС.

 

ВірменіяЄвросоюз

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