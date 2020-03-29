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Вісім одноклубників Ярмоленка хворі на коронавірус

"З полегшенням зазначу, що зараз вони зі своїми сім'ями і почувають себе добре", - сказала Бреді
Одразу вісім одноклубників гравця "Вест Хема" та Збірної України Андрія Ярмоленка мають симптоми захворювання
Вісім одноклубників Ярмоленка хворі на коронавірус Фото: Андрій Ярмоленко Уніан

Віце-президент клубу Керен Бреді розповіла, що наразі вісім гравців "молотобійців" з легкими симптомами перебувають на самоізоляції.

"З полегшенням зазначу, що зараз вони зі своїми сім'ями і почувають себе добре", - сказала Бреді.

Нагадаємо, повернутись до тренувань клуби англійської Прем’єр-ліги планують вже 13 квітня, коли в Великобританії повинен завершитись карантин. 

 
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29 03 2020 15:23
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