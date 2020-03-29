СПОРТ НОВИНИОдразу вісім одноклубників гравця "Вест Хема" та Збірної України Андрія Ярмоленка мають симптоми захворюванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вісім одноклубників Ярмоленка хворі на коронавірус
"З полегшенням зазначу, що зараз вони зі своїми сім'ями і почувають себе добре", - сказала Бреді
Фото: Андрій Ярмоленко Уніан
Віце-президент клубу Керен Бреді розповіла, що наразі вісім гравців "молотобійців" з легкими симптомами перебувають на самоізоляції.
"З полегшенням зазначу, що зараз вони зі своїми сім'ями і почувають себе добре", - сказала Бреді.
Нагадаємо, повернутись до тренувань клуби англійської Прем’єр-ліги планують вже 13 квітня, коли в Великобританії повинен завершитись карантин.
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