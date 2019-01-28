Віталія Кличка госпіталізували в Австрії
Про це повідомила прес-секретар Оксана Зінов'єва у коментарі LIGA.net.
"Віталій Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини", - сказала прес-секретар.
26 січня Кличка доставили із швейцарського Давоса, де закінчився економічний форум, в австрійську клініку на обстеження.
Вона додала, що травма не пов'язана з катанням на лижах. "Деталі мені не відомі. Хірургічних втручань не було", - додала вона.
Речниця не повідомила дату повернення мера до своїх обов'язків міського голови.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також сприяння учасникам ОЗУ мером Києва і головою Київської державної адміністрації Віталієм Кличком.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз