Віталія Кличка госпіталізували в Австрії

"Віталій Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини"

У мера Києва Віталія Кличка стався рецидив старої травми спини. Він перебуває на обстеженні в австрійській клініці в місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.

Про це повідомила прес-секретар Оксана Зінов'єва у коментарі LIGA.net.

"Віталій Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини", - сказала прес-секретар.

26 січня Кличка доставили із швейцарського Давоса, де закінчився економічний форум, в австрійську клініку на обстеження.

Вона додала, що травма не пов'язана з катанням на лижах. "Деталі мені не відомі. Хірургічних втручань не було", - додала вона.

Речниця не повідомила дату повернення мера до своїх обов'язків міського голови.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також сприяння учасникам ОЗУ мером Києва і головою Київської державної адміністрації Віталієм Кличком.