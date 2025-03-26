Віткофф заперечує, що користувався чатом Signal під час поїздки до росії
Спецпосланник американського президента Стів Віткофф заперечив, що порушив національну безпеку під час візиту до москви, коли був доданий до чату в месенджері Signal для обговорення ударів по хуситах у Ємені.
Про це Віткофф написав в соцмережі X (Twitter).
"У мене з собою був лише захищений телефон, наданий урядом для особливих випадків, коли ви подорожуєте в регіони, де ви не хочете, щоб до ваших пристроїв отримали несанкціонований доступ", - йдеться в дописі.
Віткофф додав, що не мав доступу до особистого мобільного телефона.
Так само заявила і речниця Білого дому Керолайн Левітт. Вона зазначила, що уряд США видав посланцю Трампа засіб для захищеного зв'язку, і звинуватила газету Wall Street Journal в намаганні "зашкодити" Віткоффу. А самого послаинка назвала "великим патріотом".
Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Також стало відомо, що глави розвідок США переклали відповідальність за витік у Signal на міністра оборони Геґсета.
Нагадаємо, що видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal. У цьому чаті були радник з нацбезпеки Майк Волтц, глава Пентагону Піт Геґсет, директорка з національної розвідки Тулсі Ґаббард, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та інші. Загалом 18 посадовців.