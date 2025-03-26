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Віткофф заперечує, що користувався чатом Signal під час поїздки до росії

26 березня 2025, 20:51
Віткофф заперечує, що користувався чатом Signal під час поїздки до росії
Wikipedia
Він сказав, що у москві мав лише захищений телефон, наданий урядом США.

Спецпосланник американського президента Стів Віткофф заперечив, що порушив національну безпеку під час візиту до москви, коли був доданий до чату в месенджері Signal для обговорення ударів по хуситах у Ємені. 

Про це Віткофф написав в соцмережі X (Twitter)

"У мене з собою був лише захищений телефон, наданий урядом для особливих випадків, коли ви подорожуєте в регіони, де ви не хочете, щоб до ваших пристроїв отримали несанкціонований доступ", - йдеться в дописі. 

Віткофф додав, що не мав доступу до особистого мобільного телефона. 

Так само заявила і речниця Білого дому Керолайн Левітт. Вона зазначила, що уряд США видав посланцю Трампа засіб для захищеного зв'язку, і звинуватила газету Wall Street Journal в намаганні "зашкодити" Віткоффу. А самого послаинка назвала "великим патріотом". 

Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Також стало відомо, що глави розвідок США переклали відповідальність за витік у Signal на міністра оборони Геґсета.

Нагадаємо, що видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal. У цьому чаті були радник з нацбезпеки Майк Волтц, глава Пентагону Піт Геґсет, директорка з національної розвідки Тулсі Ґаббард, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та інші. Загалом 18 посадовців.

 
скандалСШАSignal

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