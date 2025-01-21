Віце-канцлер Німеччини:Європа має протистояти Трампу в енергетичній та кліматичній політиці

Європа має об'єднатися у відповідь на дії нової адміністрації Дональда Трампа у сфері енергетики та клімату.

Європа має "зустріти адміністрацію Трампа з простягнутою рукою, але не дозволити відрубати собі руку", — сказав віце-канцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек 21 січня на енергетичному саміті в Берліні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський союз повинен визначити свої власні інтереси, сказав Хабек, який також є провідним кандидатом від Партії зелених на майбутніх виборах у Німеччині 23 лютого.

Він назвав "фатальним сигналом світові", що однією з перших офіційних дій Трампа на посаді президента став вихід із Паризької угоди щодо клімату, мета якої - утримати зростання глобальної температури у XXI столітті нижче 2 °C порівняно з доіндустріальними часами.

"Це початок історичного провалу", — сказав міністр.

У той час як країни в усьому світі розглядають можливість збільшення імпорту зі США, щоб заспокоїти нову адміністрацію Трампа, сильніша залежність від США може означати, що "повторюється форма шантажу, яка була у нас із росією", — сказав Хабек.

"У світі, де ми змушені очікувати, що ланцюжки поставок енергоносіїв будуть використовуватися в політичних цілях, енергетична залежність завжди є проблемою", — сказав віце-канцлер.

Хабек також попередив, що план Трампа щодо введення мит для інших країн призведе до зростання інфляції в США і Європі та ослаблення економіки.

"Ми не повинні вірити, що те, що відбувається там, може бути моделлю для нас, — сказав Хабек, — Це зруйнує основи того, що ми створили тут, у Німеччині та Європі".

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Паризької кліматичної угоди, що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з епідеміями.