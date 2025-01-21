Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Віце-канцлер Німеччини:Європа має протистояти Трампу в енергетичній та кліматичній політиці

21 січня 2025, 18:39
Віце-канцлер Німеччини:Європа має протистояти Трампу в енергетичній та кліматичній політиці
Фото: з вільного доступу
Європа має об'єднатися у відповідь на дії нової адміністрації Дональда Трампа у сфері енергетики та клімату.

Європа має "зустріти адміністрацію Трампа з простягнутою рукою, але не дозволити відрубати собі руку", — сказав віце-канцлер і міністр економіки ФРН Роберт Хабек 21 січня на енергетичному саміті в Берліні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський союз повинен визначити свої власні інтереси, сказав Хабек, який також є провідним кандидатом від Партії зелених на майбутніх виборах у Німеччині 23 лютого.

Він назвав "фатальним сигналом світові", що однією з перших офіційних дій Трампа на посаді президента став вихід із Паризької угоди щодо клімату, мета якої - утримати зростання глобальної температури у XXI столітті нижче 2 °C порівняно з доіндустріальними часами.

"Це початок історичного провалу", — сказав міністр.

У той час як країни в усьому світі розглядають можливість збільшення імпорту зі США, щоб заспокоїти нову адміністрацію Трампа, сильніша залежність від США може означати, що "повторюється форма шантажу, яка була у нас із росією", — сказав Хабек.

"У світі, де ми змушені очікувати, що ланцюжки поставок енергоносіїв будуть використовуватися в політичних цілях, енергетична залежність завжди є проблемою", — сказав віце-канцлер.

Хабек також попередив, що план Трампа щодо введення мит для інших країн призведе до зростання інфляції в США і Європі та ослаблення економіки.

"Ми не повинні вірити, що те, що відбувається там, може бути моделлю для нас, — сказав Хабек, — Це зруйнує основи того, що ми створили тут, у Німеччині та Європі".

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Паризької кліматичної угоди, що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з епідеміями.

НімеччинаенергетикаДональд ТрампВООЗкліматПаризька кліматична угода

Останні матеріали

Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Політика
Як Заходу боротися з гібридною війною проти нього. Простіше тим, хто звик до російської загрози – Мінна Аландер
Переклад iPress – 21 січня 2025, 16:06
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Політика
Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?
Переклад iPress – 21 січня 2025, 12:02
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у
Політика
Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили у "суперсекретну базу НАТО" на глибині 900 м? – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 січня 2025, 06:45
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Політика
Хто цього разу приборкає Дональда Трампа? Крутіться, крутіться задля мандрівного цирку Білого дому – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 20 січня 2025, 15:24
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
За мить до нового світу. Чи збережуться санкції за Трампа та про роль українських глибоких ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 січня 2025, 12:34
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Політика
І знов про некомпетентність командування. Україна фактично втратила ще одну бригаду – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2025, 01:52
Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється