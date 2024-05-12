Віцеканцлер Швейцарії раптово помер в горах

В п’ятницю під час походу в швейцарські гори помер віцеканцлер Андре Сімонацці, якому було 55 років.

Про це повідомляється у пресрелізі швейцарського уряду.

"Він любив відпочивати в горах. У п'ятницю він втратив свідомість і помер під час одного зі своїх улюблених походів. Андре Сімонацці було 55 років. У нього залишилися дружина і троє дорослих дітей", – написано в прес-срелізі.

Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера і спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року.

Також він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи і займався комунікацією, а також очолював кілька відділів та Службу президента.

Якісна інформаційна діяльність Федеральної ради - це заслугою Андре Сімонацці.

"Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та оцифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невід'ємною частиною діяльності уряду", – додали в уряді.