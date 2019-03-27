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Віце-прем'єр Італії закликав каструвати ґвалтівників

Минулого тижня в Катанії заарештували трьох осіб за групове зґвалтування молодої американки
Заступник прем'єр-міністра та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в середу закликав до покарання ґвалтівників хімічною кастрацією.
Віце-прем Фото: notizie.tiscali.it

Минулого тижня в Катанії заарештували трьох осіб за групове зґвалтування молодої американки. "Жодної поблажливості до черв'яків, які зґвалтували туристку в Катанії", - сказав Сальвіні. "Хімічна кастрація!" - додав він. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA. 

Нагадаємо, що зі скаргами на домашнє насильство до поліції упродовж 2018 року в Україні звернулися 89,5 тисяч жінок.

 

 

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27 03 2019 15:42
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