Віце-прем'єр Італії закликав каструвати ґвалтівників

Заступник прем'єр-міністра та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в середу закликав до покарання ґвалтівників хімічною кастрацією.

Минулого тижня в Катанії заарештували трьох осіб за групове зґвалтування молодої американки. "Жодної поблажливості до черв'яків, які зґвалтували туристку в Катанії", - сказав Сальвіні. "Хімічна кастрація!" - додав він. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Нагадаємо, що зі скаргами на домашнє насильство до поліції упродовж 2018 року в Україні звернулися 89,5 тисяч жінок.