Віце-прем'єр Італії заявив, що його хотіло вбити "українське угруповання"

За словами Сальвіні, він вважає, що "ніколи не робив нічого поганого з українцями".

"Це була одна з багатьох загроз смерті, які надходили мені кожен день. Спецслужби говорили про українську групу, яка намагалася мене вбити. Я радий, що це допомогло розкрити божевільний арсенал (зброї - ред)", — сказав Сальвіні, інформує "НВ" з посиланням на Аnsa.

Нагадаємо, напередодні суд Сицилії прийняв рішення про те, що міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні може бути звинувачений у викраденні.

У серпні минулого року Сальвіні заборонив висадити на Сицилії 177 біженців, яких врятували у Середземному морі, і які перебували на кораблі італійської берегової охорони, повідомляє Deutsche Welle.

Після майже тижня перебування мігрантів на кораблі Ірландія, Албанія та Католицька Церква домовилися про їх переміщення.

Прокурори вважають, що це необхідно розцінювати як утримування заручників. Ці звинувачення передбачають покарання у вигляді тюремного терміну від 3 до 15 років. Однак, дозвіл на судове переслідування міністра має видати парламент.

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