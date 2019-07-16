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Обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-беркутівця Тамтуру, випустили з-під варти

Колишньому співробітнику спецпідрозділу "Беркут" Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт
Тамтуру та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській.
Обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-беркутівця Тамтуру, випустили з-під варти Фото: Лівий берег

Тамтура пробув під вартою з липня 2015 року, інформують у "Громадське".

Нагадаємо, напередодні обвинуваченого у справі штурму Майдану екс-главу СБУ Києва Олександра Щеголєва відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Раніше, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що розслідування убивств на Майдані взимку та 2 травня в Одесі у 2014 році затяжні та неефективні.

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16 07 2019 16:44
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