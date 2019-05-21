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НАТО посилять свою присутність в Чорноморському та Азовському регіонах

НАТО посилить присутність в Чорному та Азовському морях, аби допомогти Україні врегулювати ситуацію в Чорноморському регіоні
Віце-прем'єр-міністрка заявила, що Україна веде перемовини з іншими міжнародними організаціями щодо створення міжнародної спостережної місії, яка сприяла б відновленню суверенітету України в Азовському та Чорному морях.
НАТО посилять свою присутність в Чорноморському та Азовському регіонах

“Міністри закордонних справ членів Альянсу 4 квітня, коли відбувались головні святкування створення НАТО, прийняли рішення щодо посилення своєї присутності в Чорноморському та Азовському регіоні. Це передбачає і частіші заходи суден країн-членів Альянсу до наших портів, це означає наші спільні навчання, проведення тренінгів з нашими військовослужбовцями, допомогу Україні і Грузії в розвитку своїх Військово-морських сил. І тому це вже закладений фундамент, щоб НАТО розширювало свою присутність, - сказала віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цинцадзе, йдеться в "Укрінформ".

Вона також додала, що зараз представники з України ведуть перемовини не тільки з Альянсом, а також з іншими країнами, міжнародними організаціями щодо створення міжнародної спостережної місії в Чорноморському регіоні, яка б дала можливість свободи навігації та свободи для торговельних суден. Це дозволить повністю відновити свій суверенітет над Азовським і Чорним морями, де це є законна територія України.

Вона також уточнила, що співпраця України та міжнародних партнерів передбачає в тому числі і забезпечення проходу українських кораблів через Керченську протоку.

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21 05 2019 16:19
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