Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС, - ОНОВЛЕНО
За інформацією "Європейської правди", сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті. Але коли віце-прем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході.
Міжурядові договори на зустрічі буде підписувати перший віцепрем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Пізніше Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем’єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.
Оновлення. Водночас, прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук заперечує вплив прем'єра на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС"
Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.
"Дуже дивно, що профільний чиновник не знає, що склад делегації на саміт "Україна-ЄС" формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав Рябчук на своїй сторінці у Facebook.
Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віцепрем'єрки із закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.
Він опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до ОПУ знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.
Нагадаємо, що Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Порошенка "Європейська солідарність". Вона часто публічно критикує кроки команди президента.
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