Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС, - ОНОВЛЕНО

Климпуш-Цинцадзе не подали в перелік учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі

Віцепрем’єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві.

За інформацією "Європейської правди", сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті. Але коли віце-прем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході.

Міжурядові договори на зустрічі буде підписувати перший віцепрем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Пізніше Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем’єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.

Оновлення. Водночас, прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук заперечує вплив прем'єра на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС"

Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.

"Дуже дивно, що профільний чиновник не знає, що склад делегації на саміт "Україна-ЄС" формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав Рябчук на своїй сторінці у Facebook.

Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віцепрем'єрки із закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.

Він опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до ОПУ знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.

Нагадаємо, що Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Порошенка "Європейська солідарність". Вона часто публічно критикує кроки команди президента.