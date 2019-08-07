Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС, - ОНОВЛЕНО

Климпуш-Цинцадзе не подали в перелік учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі
Віцепрем’єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві.
Віцепрем Фото:espreso.tv

За інформацією "Європейської правди", сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті. Але коли віце-прем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході.

Міжурядові договори на зустрічі буде підписувати перший віцепрем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Пізніше Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем’єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.

Оновлення. Водночас, прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук заперечує вплив прем'єра на списки акредитованих на саміт "Україна-ЄС"

Він назвав слова Климпуш-Цинцадзе політичною грою кандидата в нардепи з метою набрати додаткові бали.

"Дуже дивно, що профільний чиновник не знає, що склад делегації на саміт "Україна-ЄС" формує президент, а не прем'єр-міністр", - написав Рябчук на своїй сторінці у Facebook.

Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віцепрем'єрки із закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.

Він опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до ОПУ знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.

Нагадаємо, що Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Порошенка "Європейська солідарність". Вона часто публічно критикує кроки команди президента.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2019 17:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.