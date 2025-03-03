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Віцепрезидент США перервав відпустку через проукраїнські протести

03 березня 2025, 12:44
Віцепрезидент США перервав відпустку через проукраїнські протести
Wikipedia
Демонстранти закликали Венса їхати кататись на лижах до росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс змушений був перервати відпустку на гірськолижному курорті у штаті Вермонт через акцію проукраїнських активістів.

Про це повідомляє американська газета The New York Post.

Венса і його сім’ю зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях перед приїздом віцепрезидента на курорт Шугарбуш у місті Вестфілд.

Мітингувальники тримали плакати, які називали Венса "національною ганьбою" і  звинуватили політика у "зраді та закликали їхати з родиною "кататись на лижах до росії".

На тлі інтенсивних протестів родина віцепрезидента вирішила скоротити свою чотириденну поїздку і відмовитися від зупинки у найближчому чотиризірковому готелі, як планувалося. Вони поїхали в невідоме місце.

Протести у Вестфілді планувалися ще минулого тижня, коли стало відомо про плани Венса провести чотири дні відпустки на місцевому лижному курорті, але їх метою було висловити невдоволення внутрішньою політикою адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема, скороченням держслужбовців, зменшенням соціальних виплат, рішенням відійти від протидії змінам клімату тощо.

Після суперечки в Овальному кабінеті між президентом Трампом, Венсом і українським лідером Володимиром Зеленським акцент протестів був зміщений на підтримку України.

Нагадаємо в п’ятницю, 28 лютого, при зустрічі в овальному кабінети Трамп і Зеленський перейшли на підвищений тон.

 

мітингвійна в УкраїніДжей Ді Венс

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