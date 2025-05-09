Віцепрезидент США розкрив деталі нереалістичних вимог москви

Політик зауважив, що США не підтримають угоди, які підривають суверенітет України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія висуває надмірні вимоги у своїх мирних ініціативах, зокрема щодо територій, які вона навіть не контролює.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, коментуючи переговорний процес між москвою та Києвом.

"росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони записали в тому початковому мирному плані", ‒ наголосив Венс.

На його думку, російські вимоги у процесі врегулювання війни свідчать про переконаність Кремля у власній перевазі на полі бою. Водночас він зазначив, що українська сторона теж нібито зацікавлена у припиненні вогню, зокрема через складну ситуацію на фронті останнім часом.

"Ми знали, що росія буде просити занадто багато, тому що їхнє сприйняття війни таке: на землі вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинення вогню, частково тому, що останні кілька місяців справи йшли не дуже добре", ‒ пояснив він.

Венс підкреслив, що Сполучені Штати не підтримають жодних угод, які ставлять під загрозу суверенітет України. "Ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно, хочемо, щоб вона залишалася суверенною країною", ‒ сказав посадовець.

Попри критику першочергових вимог москви, віцепрезидент США назвав сам факт початку переговорів позитивним зрушенням. "Я вважаю прогресом те, що вони взагалі розмовляють ‒ і росіяни, і українці. Я вважаю прогресом те, що вони поклали на стіл переговорів конкретні мирні плани", ‒ зазначив Венс.

Однак політик попередив, що США не залишаться в переговорному процесі, якщо переконаються в нещирості росії. "Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться ‒ так, ми вийдемо з переговорів", ‒ заявив він.

"Ми можемо лише привести цих хлопців до колодязя. Ми не можемо змусити їх пити. І це те, що зробив президент", ‒ додав Венс, підкресливши, що США й надалі намагатимуться зблизити сторони заради досягнення тривалого миру.

"Ми будемо продовжувати працювати над цим, поки не вирішимо, що не зможемо досягти більшого прогресу", ‒ підсумував віцепрезидент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із закликом до безумовного 30-денного припинення вогню між росією та Україною і заявив, що у разі порушення режиму тиші Вашингтон та його союзники запровадять санкції.