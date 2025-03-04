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ПОЛІТИКА

Віцепрезидент США: Україна має сісти за стіл переговорів для відновлення допомоги

04 березня 2025, 20:16
Віцепрезидент США: Україна має сісти за стіл переговорів для відновлення допомоги
Wikipedia
За його словами, він все ще вірить в угоду про корисні копалини.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україні треба "сісти за стіл переговорів і почати переговори", щоб відновити військову допомогу. За його словами, президент Дональд Трамп все ще відданий угоді про корисні копалини.

Про це повідомляє CNN.

"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну державу. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро, але ми перебуваємо у точці, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно", — заявив він на Капітолійському пагорбі.

За словами Венса, він все ще вірить в угоду між США та Україною про корисні копалини. Він додав, що у Вашингтоні побачили "деякі позитивні речі, але поки що, звичайно, не підпис від наших друзів в Україні".

Водночас він звинуватив українську сторону у небажанні "сумлінно вести переговори". За його словами, до США не ставились справедливо, коли мова йшла про допомогу Україні.

"Це дійсно смішно і, відверто кажучи, образа для американського народу, що європейці отримують кращу угоду, ніж американський народ", — сказав він.

Джей Ді Венсдопомога УкраїнівійнаДональд Трамп

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