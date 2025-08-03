Віцепрезидент США Венс заявив,що "одержимий" моторошними відео з НЛО

Венс жартома запропонував ведучим подкасту відвідати Зону 51, "як тільки я розберуся в цій справі".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що "одержимий" загадковими відеороликами з так званими НЛО.

Заяву американського віцепрезидента наводить Fox News.

Про свою одержимість НЛО Венс розповів на подкасті Ruthless.

"Я одержимий темою НЛО. Що насправді відбувається? Що означають ті відео? Що насправді відбувається? Я ще не дійшов до суті, але ми працюємо над цим лише пів року", – сказав він.

Венс жартома запропонував ведучим подкасту відвідати Зону 51, "як тільки я розберуся в цій справі".

Хоча віцепрезидент не вказав, які саме "відео" привернули його увагу, минулого року у США не бракувало відео та новинних заголовків, пов'язаних з нібито невідомими об’єктами у небі.

Тим часом Білий дім оголосив про плани побудувати новий бальний зал вартістю 200 мільйонів доларів, виконавши бажання президента США Дональда Трампа.