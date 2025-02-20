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Віцепрезидент США заявив про "поріг миру" в Європі завдяки Трампу

20 лютого 2025, 20:26
Віцепрезидент США заявив про
Wikipedia
Він також зазначив, що Трамп усвідомлює складність ситуації та необхідність розумного дипломатичного підходу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати перебувають на порозі миру в Європі, і приписав це зусиллям адміністрації Дональда Трампа. Однак він не надав жодних доказів цієї заяви.

Як повідомляє The Guardian, Венс наголосив, що Трамп сповнений рішучості "принести мир у цю нескінченну війну". За його словами, ключовою перевагою Трампа як переговорника є те, що він нічого не прибирає зі столу, включаючи переговори з росією.

"Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо ви не говорите з росією? Ви повинні поговорити з усіма, хто бере участь у бойових діях", – заявив Венс.

Він також зазначив, що Трамп усвідомлює складність ситуації та необхідність розумного дипломатичного підходу. "Я дійсно вірю, що ми перебуваємо на порозі миру в Європі вперше за три роки", – підсумував віцепрезидент.

Ще до інавгурації Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко завершити війну рф проти України. Спочатку він обіцяв зробити це за 24 години, а згодом, за даними WSJ, доручив спецпосланцю США Келлогу розв’язати конфлікт за 100 днів.

Однак останні заяви Трампа, в яких він називає Володимира Зеленського "диктатором" і стверджує, що його рейтинг серед українців нібито лише 4% (при тому, що опитування показують 57%), нагадують риторику російської пропаганди.

Водночас Венс повторив тезу, що війна б не почалася, якби Трамп був президентом у 2022 році. Він також перелічив "п’ять фактів", на яких базується позиція адміністрації Трампа:

  • Європа проводить політику міграції та цензури, яка ображає багатьох американців, а також надмірно залежить від США у сфері оборони.
  • росія має значну чисельну перевагу в Україні, яка збережеться незалежно від подальшої допомоги Заходу.
  • США мають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту.
  • Для завершення війни необхідно говорити з тими, хто її почав і продовжує.
  • Конфлікт виснажує ресурси США, Європи, України та навіть росії.

"З огляду на ці факти, ми повинні прагнути до миру вже зараз. Президент Трамп балотувався на цьому, переміг на цьому, і він має рацію", – заявив Венс.

СШАвійнаДональд ТрампВолодимир ЗеленськийДжей Ді Венс

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