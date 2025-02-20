Він також зазначив, що Трамп усвідомлює складність ситуації та необхідність розумного дипломатичного підходу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати перебувають на порозі миру в Європі, і приписав це зусиллям адміністрації Дональда Трампа. Однак він не надав жодних доказів цієї заяви.

Як повідомляє The Guardian, Венс наголосив, що Трамп сповнений рішучості "принести мир у цю нескінченну війну". За його словами, ключовою перевагою Трампа як переговорника є те, що він нічого не прибирає зі столу, включаючи переговори з росією.

"Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо ви не говорите з росією? Ви повинні поговорити з усіма, хто бере участь у бойових діях", – заявив Венс.

Він також зазначив, що Трамп усвідомлює складність ситуації та необхідність розумного дипломатичного підходу. "Я дійсно вірю, що ми перебуваємо на порозі миру в Європі вперше за три роки", – підсумував віцепрезидент.

Ще до інавгурації Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко завершити війну рф проти України. Спочатку він обіцяв зробити це за 24 години, а згодом, за даними WSJ, доручив спецпосланцю США Келлогу розв’язати конфлікт за 100 днів.

Однак останні заяви Трампа, в яких він називає Володимира Зеленського "диктатором" і стверджує, що його рейтинг серед українців нібито лише 4% (при тому, що опитування показують 57%), нагадують риторику російської пропаганди.

Водночас Венс повторив тезу, що війна б не почалася, якби Трамп був президентом у 2022 році. Він також перелічив "п’ять фактів", на яких базується позиція адміністрації Трампа:

Європа проводить політику міграції та цензури, яка ображає багатьох американців, а також надмірно залежить від США у сфері оборони.

росія має значну чисельну перевагу в Україні, яка збережеться незалежно від подальшої допомоги Заходу.

США мають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту.

Для завершення війни необхідно говорити з тими, хто її почав і продовжує.

Конфлікт виснажує ресурси США, Європи, України та навіть росії.

"З огляду на ці факти, ми повинні прагнути до миру вже зараз. Президент Трамп балотувався на цьому, переміг на цьому, і він має рацію", – заявив Венс.