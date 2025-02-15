Мова йшла про відправку військ США.

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував The Wall Street Journal за викривлення його слів про ймовірність введення військ СШа в Україну.

Він написав в соцмережі X (Twitter), що американські військові не повинні піддаватися небезпеці там, де це не відповідає інтересам і безпеці США.

"Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між Росією та Україною.

Те, що WSJ перекрутила мої слова так, як вони це зробили для цієї статті, є абсурдним, але не дивує, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправляли за кордон", - йдеться в дописі.

Вчора, 14 лютого, видання написало, що США можуть відправити війська в Україну і вдарять санкціями по рф, якщо путін відкине мирну угоду.