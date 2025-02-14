Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США вдарять по москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо президент росії путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва.

Венс зазначив, що варіант відправки американських військ в Україну залишається "на столі".

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти путіна", - сказав Венс.

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що розпочне переговори з путіним про припинення війни в Україні, Венс сказав: "Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей".

Планується, що Венс сьогодні виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. За даними видання, він скаже, що Європа повинна сприйняти зростанню політики антиістеблішменту, зупинити масову міграцію та стримати прогресивну політику. Він також сказав, що закликатиме до повернення традиційних цінностей і припинення злочинності мігрантів.

Він також зазначив, що закликатиме німецьких політиків працювати з усіма партіями, включаючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Щодо України, Венс сказав, що ще зарано говорити, яка частина території країни може залишиться під окупацією росії, або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Він пояснив, що ці деталі потрібно буде опрацювати під час переговорів.

"Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – наголосив він.

Венс також зазначив, що адміністрація Трампа намагатиметься переконати путіна в тому, що росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Венс також запропонував перезавантажити відносини з росією після успішної угоди щодо України, заявивши, що нинішня ізоляція москви від західних ринків зробила її "молодшим партнером" Пекіна, а "бути молодшим братом у коаліції з Китаєм не в інтересах путіна".

Раніше на засіданні НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Хегсет сказав, що кордони для України навряд чи будуть такими, якими вони були до першого вторгнення росії в 2014 році, переговори не завершаться тим, що Україна стане членом НАТО, а неамериканці повинні будуть надати гарантії безпеки. Які саме поступки будуть зроблені, вирішуватиме Трамп.

Венс погодився із цим, але зазначив, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.

Говорячи про європейську політику, Венс розкритикував такі поняття як дезінформація. Він також вважає, що втручання росії в західну демократію "було перебільшене в США та Європі". На його думку, відмова стримувати міграцію є набагато більшою загрозою для демократії, ніж втручання росії у вибори.

"ьс", - сказав Венс.

У своєму зверненні Венс також підтримав Ілона Маска, бізнесмена-мільярдера та соратника Трампа, який підтримав партію "Альтернатива для Німеччини". Венс зазначив, що Маск не виступає від імені Трампа. Але сам він погоджується з Маском, що європейські країни повинні припинити впускати велику кількість мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших країн.