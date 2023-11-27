Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва
27 листопада 2023, 13:39
twitter.com/VeraJourova
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова сьогодні прибула до столиці України.
Про це вона написала в X (Twitter).
"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що на початку листопада Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС.