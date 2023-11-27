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Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва

27 листопада 2023, 13:39
Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва
twitter.com/VeraJourova
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова сьогодні прибула до столиці України.

Про це вона написала в X (Twitter).

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно", - йдеться в дописі. 

Нагадаємо, що на початку листопада Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України в ЄС

 
КиївУкраїнаюроваВіцепрезидент Єврокомісії

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