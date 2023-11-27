Віцепрезидентка Єврокомісії обговорила з нардепами вступ України до ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова сьогодні прибула до столиці України.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова сьогодні, 27 листопада, зустрілася з українськими народними депутатами під час свого візиту до Києва. Ключовою темою стало членство України у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Юрова у X(Twitter).

Вона нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року:

боротьба з корупцією;

деолігархізація;

регулювання лобіювання;

закон про національні меншини.

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС представниками всіх політичних груп Верховної ради", - розповіла вона.

Нагадаємо, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила свій звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до Європейського Союзу.

Відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Вони можуть обговорити це питання на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.