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Війна на Донбасі: бойовики десять разів порушили режим тиші

Один український військовий загинув від обстрілів
У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 10 квітня, бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, від якого загинув. Ще один військовий отримав кульове поранення.
Війна на Донбасі: бойовики десять разів порушили режим тиші Фото: ООС

Неподалік населеного пункту Пищевика бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, повідомляє "Громадське". У передмісті селищ Піски та Широкине вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Авдіївки та Кам’янки бойовики стріляли з гранатометів різних систем. Неподалік селища Майорське вони обстрілювали позиції українських військових із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Золоте-3 бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок прицільного обстрілу зі стрілецької зброї один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, згодом його доставили до лікарні. Стан його здоров’я оцінюють як середнього ступеня важкості.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь. Станом на 07:00 11 квітня обстрілів з боку бойовиків не було.

Біля населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське штаб ООС зафіксував проліт безпілотника бойовиків "Орлан-10" із перетином лінії зіткнення. Його вчасно подавили.

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11 04 2021 14:34
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