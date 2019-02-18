CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби у зоні бойових дій на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь, поранення дістали четверо українських військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: з початку доби поранені четверо військових
Бойовики стріляли з артилерії
Фото: ООС
Так, бойовики сім разів застосовували артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли опорні пункти ЗСУ: в районі Лебединського, Водяного та Опитного, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці здійснили також чотири обстріли позицій ЗСУ: поблизу Катеринівки, Новотошківського та Кримського.
Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.
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