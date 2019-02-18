Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ООС: з початку доби поранені четверо військових

Бойовики стріляли з артилерії
З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь, поранення дістали четверо українських військових.
ООС: з початку доби поранені четверо військових Фото: ООС

Так, бойовики сім разів застосовували артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли опорні пункти ЗСУ: в районі Лебединського, Водяного та Опитного, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці здійснили також чотири обстріли позицій ЗСУ: поблизу Катеринівки, Новотошківського та Кримського.

Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2019 18:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.