ООС: з початку доби поранені четверо військових Бойовики стріляли з артилерії

З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі бойовики вісім разів відкривали вогонь, поранення дістали четверо українських військових.

Фото: ООС

Так, бойовики сім разів застосовували артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики чотири рази обстріляли опорні пункти ЗСУ: в районі Лебединського, Водяного та Опитного, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці здійснили також чотири обстріли позицій ЗСУ: поблизу Катеринівки, Новотошківського та Кримського. Нагадаємо, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.

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