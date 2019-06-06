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Війна на сході: 12 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
Війна на сході: 12 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув Фото: unian.ua

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

  • тричі поблизу села Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Харчовик – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Новогригорівка – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

  • поблизу населеного пункту Старий Айдар – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі поблизу населеного пункту Золоте – з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник отримав поранення. Як зазначають військові, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох  поранено.

Станом на 7:00 6 червня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

поблизу села Павлопіль – з озброєння бойових машин піхоти;

в районі села Водяне – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до Путіна через ескалацію конфлікту на Донбасі.

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06 06 2019 09:19
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