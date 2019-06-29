Війна на сході: 32 обстріли за добу, окупанти зазнали втрат

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-служба штабу:

- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

- біля Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

- три рази неподалік Авдіївки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

- тричі біля Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Піски – з автоматичного гранатомету;

- біля Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї

- околиці Мар’їнки – з 82 мм міномету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 19 разів:

- район населеного пункту Новгородське – з міномету калібру 120 мм;

- тричі поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- чотири рази поряд Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- чотири рази околиці Південного – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

- район населеного пункту Золоте-4 – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- біля Світлодарська – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

- околиці Зайцевого – з автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік Луганського- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Нижньотепле – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Як повідомляється, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, та ще трьох поранено.

Від початку поточної доби, 29 червня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське з мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, що ворог 18 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.