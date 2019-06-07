Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Війна на сході: постраждало шість українських військових

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Війна на сході: постраждало шість українських військових Фото: з вільних джерел

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

- два рази поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;

- двічі біля Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 

- неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; 

- околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемету;

- три рази в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

- околиці Мар’їнки – з великокаліберного кулемету;

- поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;

- біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

- неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;

- околиці Ппавлополя – з автоматичного гранатомету;

- поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

- біля Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

- в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойові травми. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби, 6 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Штрокине – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції сил ООС були обстріляні один раз неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.

Нагадаємо, що від початку доби російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. В результаті одного військовослужбовця було поранено і четверо отримали бойові травми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2019 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.