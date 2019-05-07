П'ятеро військовослужбовців отримали поранення і травми на Донбасі в п'ятницю
"Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вчинили шість обстрілів позицій українських військових. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - вісім.
"На обстріл з боку супротивника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.
Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської.
Нагадаємо, 26 червня у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових. Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої "ЛНР" прибрали найманців і "козаків", і замінили їх на кадрових військових РФ.
27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. У штабі ж розповіли про подальші дії в разі успішного розведення сил біля Станиці Луганської.
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