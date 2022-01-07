НОВИНИНадмірні стреси спричинені війною в Україні, призводять до швидшого старіння організму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Війна прискорила старіння українців
За попередніми підрахунками та дослідженнями, що проводилися провідними вченими, такий тривалий вплив на психоемоційний стан людини призводить до того, що вона біологічно старіє на 10-15 років раніше
Фото: juliebajic.wordpress.com
Війна та спричинена нею психоемоційна напруга прискорили старіння українців, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз ми маємо найбільш інформативну війну в історії людства, ми бачимо події майже в прямому ефірі, це дуже впливає на психоемоційний стан. За попередніми підрахунками та дослідженнями, що проводилися провідними вченими, такий тривалий вплив на психоемоційний стан людини призводить до того, що вона біологічно старіє на 10-15 років раніше. Тобто зараз нас у 40 років наздоганяють хвороби, які з нами зазвичай траплялися у 60 років", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі "1+1" у п'ятницю.
Ляшко прогнозує зростання захворюваності на онкологічні та серцево-судинні захворювання, зокрема на інфаркти та інсульти "через рік-два".
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01 07 2022 16:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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