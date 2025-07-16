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ПОЛІТИКА

Війна росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу – ООН

16 липня 2025, 18:34
Війна росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу – ООН
Фото: Укрінформ
Попри це, він позитивно висловився про економіку України.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало причиною глобальної продовольчої кризи та масових переміщень людей, а також серйозно ускладнила досягнення Цілей сталого розвитку. Попри це економіки України демонструє стійкість.

Про це заявив президент Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР), постпред Канади Боб Рей в коментарі кореспонденту «Укрінформу».

"Вторгнення в Україну від самого початку спричинило негайну міжнародну продовольчу кризу, яка миттєво підвищила ціни на їжу для мільярдів людей", – зазначив Рей.

Він також звернув увагу, що війна стала причиною переміщення мільйонів людей як всередині України, так і за її межами. Отже, додав Рей, населення Української держави стало меншим і виникло питання: як допомогти людям впоратися із такою масштабною примусовою міграцією.

Загалом, за його словами, для світової економіки наслідки вчинку рф "є послідовно негативною". Боб Рей додав, що міжнародні організації повинні робити все можливе, аби сьогодні були доступні ціни, а в людей було достатньо їжі. Він переконаний, що спричинена всіма вище наведеними факторами інфляція, яка зараз вже зменшується, також мала "глибоко негативний вплив".

"Усе це доказ старого вірша, написаного понад 400 років тому британським поетом (Джоном Донном, - ред.), у якому сказано: жодна людина не є островом; кожна людина є частиною материка, великого світу", –  додав Боб Рей.

Він зазначив, що події мають значно ширші наслідки, ніж часто всі усвідомлюють. У контексті російсько-української війни він додав, що "не назвав це ефектом кіл на воді – це радше ефект цунамі, з огляду на той вплив, який це мало і має досі".

Події мають значно ширші наслідки, ніж ми часто усвідомлюємо, зауважив він, додавши: "І я б не назвав це ефектом кіл на воді – це радше ефект цунамі, з огляду на той вплив, який це мало і має досі".

"Українська економіка – стійка. Український народ – стійкий. І, сподіваюся, стійкість друзів України також буде достатньою, аби Україна змогла досягти успіху у своїй самообороні", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, у червні в Україні зафіксували найвищу за останні три роки кількість жертв серед цивільних: загинули 232 людини, ще 1 343 постраждали.

війнаООНпродовольча кризаросія загроза

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