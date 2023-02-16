Війна в Україні підштовхує США до перегляду запасів озброєнь – Financial Times

Розглядають можливість збільшення оборонного бюджету.

В Пентагоні відбувається переоцінка того, скільки боєприпасів потрібно для сучасної війни.

Про це повідомив в інтерв'ю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, пише Financial Times.

"Одним з уроків цієї війни є дуже високі темпи споживання боєприпасів, і ми переглядаємо власні запаси та плани, щоб переконатися, що ми все зробили правильно", - пояснив Міллі.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів, в Пентагоні оцінюють потреби, які пізніше можна буде закласти до бюджету.

Також Міллі зауважив, що потреба у більшій кількості західних боєприпасів пов’язана з майбутнім контрнаступом України. Згідно з оцінкою, ЗСУ щодня роблять більше ніж 5 тисяч артилерійських пострілів, тоді як росія - вчетверо більше.

Міллі додав, що будь-який контрнаступ вимагатиме західної зброї на мільярди доларів, включаючи танки та артилерію. Також він відзначив, що війна повторила уроки Другої світової війни, згідною з якою, агресію треба зупинити "твердістю, стримуванням та військовою силою", однак через ядерний арсенал росії ставки наразі вищі.

Як сьогодні писав iPress, на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, спроби України повернути під свій контроль Крим стануть для президента рф володимира путіна "червоною лінією", яка може спричинити ширшу ескалацію москви.