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Війна в Україні завдала шкоди світовій економіці - Фернандес

30 березня 2023, 08:31
Війна в Україні завдала шкоди світовій економіці - Фернандес
Джерело: turkmenportal.com
російська війна створила масу проблем для світової економіки та продовольчої безпеки.

Збройне вторгнення рф на територію України стало глобальною проблемою насамперед для світової економіки.

Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес під час свого візиту до США,пише CNN.

"Через російське вторгнення в Україну 300 ммлн людей змушені боротися з голодом", - сказав він.

При цьому Фернандес закликав об'єднати зусилля на міжнародній арені, щоб війна швидше закінчилася.

"Ми повинні працювати разом і об'єднати зусилля, щоб війна змогла закінчитися, щоб вона перестала забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що країни Латинської Америки не планують постачати озброєння Україні.

Аргентинавійна в УкраїніФернандес

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