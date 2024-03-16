Війна в Україні збільшила виробництво боєприпасів у Фінляндії в п'ять разів

У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 млн євро для збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів.

Війна в Україні значно посилила фінську оборонну промисловість. Країна зробила вп'ятеро більше боєприпасів, порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомляє Yle.

У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 млн євро для збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони у грудні".

"Рішення фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та забезпечують довгострокову підтримку України" - заявляє Хакканен у прес-релізі, опублікованому Міністерством оборони.

Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп'ятеро, каже спеціальний експерт Міноборони Франс Пелтонен. За його словами, ухвалені зараз рішення ЄС та держави про фінансування подвоїть нинішній рівень.

Якщо інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії вироблятиметься вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні.

Раніше повідомлялось, що Швеція і Фінляндія беруть участь у найбільших за останні десятиліття військових навчаннях НАТО.