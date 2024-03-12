Швеція і Фінляндія беруть участь у найбільших за останні десятиліття військових навчаннях НАТО

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило час коли НАТО робило все можливе, щоб уникнути прямої згадки про росію під час своїх навчань.

Одна з ключових цілей навчань Steadfast Defender — стримування росії. Це найбільші навчання альянсу з часів закінчення холодної війни, в яких беруть участь 90 тисяч військовослужбовців і які пройдуть по всьому східному флангу Європи протягом наступних кількох місяців. Steadfast Defender також є першим випробуванням нових військових планів НАТО, розроблених для швидкого і масштабного перекидання військ і техніки, щоб підтримати будь-якого союзника, який зазнав нападу. Перший етап навчань проходить у віддаленій білій пустелі регіону Фіннмарк на півночі Норвегії. Це не так далеко від кордону Норвегії з росією.

Про це повідомляє видання BBC.

Один фінський морпіх, готуючись до берегового десанту, сказав, що його країні немає сенсу "одній протистояти Росії". Інший вважає, що "НАТО ніби як лякає росію". Один зі шведських морпіхів каже, що почувається "в цілковитій безпеці" після того, як його країна нарешті приєдналася до Альянсу.

Міністри оборони Швеції, Фінляндії та Норвегії відзначали свою нову скандинавську єдність, спостерігаючи за частиною навчань. Міністр оборони Швеції також назвав членство Швеції та Фінляндії "матір'ю всіх непередбачених наслідків" для москви.

Один з найбільш високопоставлених шведських воєначальників не сумнівається, що амбіції Москви сягають за межі України. Північні країни, як і країни Балтії, мабуть, гостріше відчувають небезпеку.

"Саме вони [Північні країни й країни Балтії] нарощують витрати на оборону швидше за інших. Крім того, саме ці країни краще за інших розуміють ціну війни — у минулому вони пережили гіркий досвід вторгнення", — пише видання.

У скандинавських країнах оборона також прищеплюється населенню — на відміну від будь-якої іншої країни Європи. У всіх цих країнах існує та чи інша форма військової повинності, а це означає, що кожне покоління має військовий досвід, і багато хто продовжує служити в резерві.