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Війна в Європі можлива − Пісторіус

30 жовтня 2023, 11:16
Війна в Європі можлива − Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що жителям Німеччини варто почати звикати до думки, що існує небезпека війни в Європі.

Про це повідомляє телеканал ZDF.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни" - заявив Пісторіус. 

За його словами, конфлікт на Близькому Сході і війна росії проти України повинні мати наслідки і в німецькому суспільстві.

"Німеччина має бути здатна захистити себе − і це стосується як Бундесверу, так і суспільства. Ми повинні стати придатними до війни", - додав німецький міністр.

Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації, вважає Борис Пісторіус.

Міністр відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент і наголосив, що було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму €100 млрд, але і змінено структури.

Але, за словами Пісторіуса, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу.

"Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців",  - сказав він.

Разом з тим, міністр запевнив, що до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі.

Нагадаємо, що днями Німеччина оголосила про зимовий пакет військової допомоги для України на €1,4 млрд, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до неї, боєприпаси, бронетранспортери і ще багато всього.

 

ЄвропавійнаПісторіус

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