Війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною – Байден

Він додав, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз.

Повномасштабна війна росії проти України закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною.

Про це президент США Джо Байден написав в соцмережі Х (Twitter).

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною", - йдеться у пості.

Американський президент додав, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз, і буде суверенною в майбутньому після війни.

Крім того, віце-президент США та нині кандидат у президенти від демократів Камала Харріс заявила, що Америка продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії рф.