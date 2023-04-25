Війні в Україні не видно кінця — естонський генерал

За словами генерала, для таких країн, як Естонія, це означає, що вони мають бути готовими до постійної загрози безпеці на своїх кордонах.

Мирне врегулювання війни в Україні можливе лише у разі розпаду росії "на дрібніші і менш могутні країни".

Таку думку висловив головнокомандувач Силами оборони Естонії, генерал Мартін Херем, передає Bloomberg.

"Немає нічого, що могло б призвести до мирного врегулювання в Україні, крім розпаду росії на дрібніші і менш могутні країни. Я не бачу щасливого кінця війни в Україні", - сказав він.

За словами генерала, для таких країн, як Естонія, це означає, що вони мають бути готовими до постійної загрози безпеці на своїх кордонах.

"По суті, сьогодні ми все більше рухаємося до ситуації з Ізраїлем. А це означає, що ми постійно повинні бути готові до того, що щось почне відбуватися. Не сьогодні і не завтра, але часи не стають більш мирними", - додав Херем.

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