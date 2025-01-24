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Війну в Україні неможливо завершити за 100 днів – МЗС рф

24 січня 2025, 20:29
Війну в Україні неможливо завершити за 100 днів – МЗС рф
В кремлі сумніваються в перспективах мирних переговорів.

Війну в Україні неможливо закінчити за 100 днів без реалістичного підходу з боку Вашингтону. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков.

"Мені хотілося б спочатку з’ясувати, на якій підставі американська сторона планує рухатися до врегулювання. Якщо керуватися сигналами, які ми чуємо останніми днями, то це не вийде ні за 100 днів, ні за більш тривалий термін", - сказав той. 

Проте раніше путін оголосив, що готовий зустрітися з Трампом.

 

Росіявійна в Україні

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